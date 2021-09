Corso Trust San Marino 2021: ad ottobre e novembre al via l'alta formazione promossa dall'Accademia del Trust

L'Accademia del Trust della Repubblica di San Marino presenta il Corso di abilitazione e aggiornamento per l'attività di Trustee: si tratta di un vero e proprio "percorso formativo - il programma prevede diverse date tra il 7 ottobre e il 19 novembre - sui trust istituiti secondo la legge n.42 del 1° marzo 2010, approfondendone le peculiarità anche in ottica comparatistica sia sul piano sostanziale che della tutela giurisdizionale". Il percorso è rivolto in particolare a tutti gli studiosi che vogliano approfondire il trust sammarinese e ai professionisti che intendono conseguire l'abilitazione di trustee professionale.

VEDI IL PROGRAMMA