Covid-19: il modulo per richiedere il reddito minimo familiare a San Marino

Covid-19: il modulo per richiedere il reddito minimo familiare a San Marino.

Online il Modulo per richiedere il reddito minimo familiare, secondo quanto stabilito dal decreto 63. Il testo approvato stabilisce la possibilità di chiedere il reddito minimo garantito di 580 euro ai nuclei familiari residenti e già costituiti alla data del 1° marzo 2020, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento, maggiorato di euro 150,00 per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l’unione civile, ed euro 50,00 per ogni altro convivente del nucleo familiare.

Il modulo, una volta compilato, può essere inviato:

-tramite raccomandata A/R a

Comitato Gestore del Fondo Straordinario

c/o la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Contrada Omerelli, 31

47890 San Marino

-tramite email all'indirizzo info.finanze@gov.sm.



Clicca qui per scaricare il modulo

File allegati Il modulo

I più letti della settimana: