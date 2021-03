Covid, da Segreteria Industria e Associazioni un richiamo al rispetto delle regole

Continua l’attività di monitoraggio congiunto della situazione pandemica tra la Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio e le Associazioni di Categoria Datoriali. In occasione del confronto avvenuto ieri mattina, tra la Segreteria di Stato e le Associazioni di Categoria Datoriali, ANIS, OSLA, UNAS, USOT e USC, si è concordato sulla necessità di non abbassare la guardia. La speranza - scrivono in un comunicato congiunto - è quella di non dover arrivare a ulteriori restrizioni sul fronte economico ma di rafforzare il rispetto di quelle vigenti.

Ulteriore appello alla cittadinanza dunque affinché, sia sul lavoro che nella vita privata, si continui a mantenere altissima l’attenzione verso il rispetto di tutte le regole anti-contagio anche a supporto della capillare campagna vaccinale in atto. Richiamo quindi ai privati cittadini per il rispetto dei dispositivi, ai datori di lavoro per l'attivazione, dove possibile di attivare il lavoro agile e ai giovani a a cui si chiede di dare dimostrazione di grande maturità.

Un invito a mantenere alta la guardia e ad adottare comportamenti adeguati nel rispetto di tutti sconfiggendo e superando l’insofferenza verso le regole, un invito ad avere pazienza: “Perdere la pazienza significa perdere la battaglia”.