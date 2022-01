Covid e Capodanno, l'allarme degli operatori turistici: “Pioggia di disdette, siamo preoccupati” Alberghi e ristoranti fanno i conti con le cancellazioni

A Capodanno a San Marino sono gli alberghi i più colpiti dal peggioramento della situazione Covid. "È una pioggia di disdette", afferma il presidente Usot, Luigi Sartini. Cattive notizie anche sul fronte della ristorazione: il cenone salta per molti, tra quarantene e positività. C'è poi chi preferisce rimanere in casa, per necessità, scelta o prudenza. E gli operatori fanno i conti con un nuovo calo degli affari.

In Italia è boom di consegne a domicilio: 1 miliardo e mezzo il fatturato del delivery nel 2021 secondo Coldiretti. Una formula che, insieme all'asporto, sta aiutando anche i ristoratori del Titano. Ma gli operatori guardano al futuro con preoccupazione.

Nel servizio, l'intervista a Luigi Sartini (presidente Usot)

