MERCATO DELL'AUTO Covid e caso "targhe" : a San Marino crollo del 30% delle immatricolazioni In controtendenza auto ibride ed elettriche

Gli effetti della crisi economica da Covid si fanno sentire pesantemente sul mercato dell'auto in Repubblica. Rispetto ai primi 9 mesi del 2019, quest'anno ne sono state immatricolate 585 in meno, per un totale di 1.310. Un saldo negativo che ha coinvolto sia il nuovo che l'usato e su cui ha probabilmente pesato, oltre al Covid, anche la vicenda targhe con l'impossibilità per i sammarinesi che risiedono in Italia di immatricolare l'auto sul Titano, come spesso facevano prima del famigerato Decreto Sicurezza.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

C'è tuttavia un aspetto positivo: nello stesso intervallo di tempo sono aumentate le auto elettriche o ibride raggiungendo quota 189, con un incremento di 57 unità. Tornando alle note dolenti: giù anche i mezzi a due ruote – 158, contro i 254 dell'anno scorso - e forse per la prima volta cala, di 173 unità, il numero complessivo dei veicoli registrati sul Titano. Nel 2019 erano 52.840, a settembre 2020 sono scesi a 52.667.



I più letti della settimana: