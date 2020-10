Covid e crisi: riunito il tavolo per l'emergenza economica

Nato nella fase più acuta della pandemia, i primi di marzo, e voluto dal Governo – Segreterie Finanze, Lavoro, Industria e Turismo – per monitorare e trovare soluzioni rispetto agli effetti del Coronavirus su lavoro, imprese e famiglie, è tornato a riunirsi il tavolo per l'emergenza economica. A confronto con i Segretari Marco Gatti, Teodoro Lonfernini, Fabio Righi e Federico Pedini Amati in tre differenti sessioni, i rappresentanti dei comparti economici che più hanno risentito della crisi: associazioni delle strutture alberghiere, Associazioni di categoria, anche i tour operator sammarinesi.







“Vogliamo farci trovare pronti – spiega il Segretario all'Industria, Fabio Righi - rispetto ad una recrudescenza dei contagi per evitare un nuovo lockdown, impostando politiche per la gestione dell'emergenza”, anche forti dell'esperienza acquisita durante la prima ondata della scorsa primavera. Ancora, un confronto stretto sui dati, su quanto la crisi abbia concretamente colpito, mappando settore per settore, per arrivare a fornire aiuto immediato sul fronte sia economico sia del sostegno al lavoro.