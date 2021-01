Covid: le nuove disposizioni sulla cassa integrazione

Nuove disposizioni sulla cassa integrazione, con la pubblicazione del decreto numero 224. Tra le diverse casistiche previste, proprio la riduzione di operatività legata al rischio di contagio da Covid. In questo caso, l'integrazione salariale sarà del 70% per il primo bimestre, del 78% per il secondo bimestre e dell'82% per il terzo.

Nelle cause per l'accesso alla cassa integrazione anche lo stato di crisi straordinaria da Covid-19. Le misure sono valide dal febbraio 2021. Per gli operatori economici in stato di crisi previste l'erogazione diretta della cig al lavoratore e la dilazione dei contributi e delle utenze. Per i lavoratori autonomi in difficoltà, invece, abbattimento del 60% del reddito minimo.



