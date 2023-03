Crescita del Pil oltre il 4 per cento, Governo: "Lavoro di squadra come Paese ha portato alla crescita" Ora si guarda alla riforma Igr. Il segretario Righi sprona ancora gli alleati sul progretto Amazon Web Services

“Abbiamo fatto squadra come Paese e questo ha portato al forte miglioramento dell'economia”. Il Governo commenta così gli ultimi dati diffusi dopo la visita dell'FMI a San Marino. Per il 2022 il Pil crescerà oltre il 4%. A trainare l'economia è la manifattura, seguita dal turismo. L'esecutivo rivendica i risultati ottenuti sul fronte politico-economico, con dati di bilancio migliorati, come spiega il segretario alle Finanze Marco Gatti, insieme alle recenti riforme. Ora si punta a quella dell'Igr, con l'obiettivo di rendere attivo il nuovo sistema dal 1 gennaio 2024. Tempi più lunghi, invece, per l'introduzione del sistema Iva.

Sul fronte banche, aggiunge Gatti, tornano ad aumentare i depositi dei correntisti e si assiste, più in generale, a una crescita di redditività del settore. Si procede anche sulle cartolarizzazioni: una svolta dovrebbe arrivare nel secondo semestre del 2023. Venerdì 10 marzo è prevista in Repubblica una riunione di Banca Mondiale e Fondo Monetario: transizione energetica e moneta digitale due dei temi al centro del meeting.

“San Marino si sta aprendo molto di più rispetto al passato”, afferma il segretario all'Industria, Fabio Righi, nel commentare l'andamento dell'economia. Tra i progetti da portare a termine nel 2023: la semplificazione delle normative per le attività economiche e il riordino del Dipartimento Economia. Attenzione puntata, poi, alla legge sul consumo, sulle società benefit, sull'autonoleggio e sulla gestione dei condomini. Altro grande tema: la digitalizzazione su cui Righi invita ad accelerare, esortando di nuovo gli alleati a puntare sul progetto con Amazon Web Services.

Nel servizio, le interviste a Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze) e Fabio Righi (segretario di Stato all'Industria)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: