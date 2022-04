Crescita, Tomasetti (BCSM): “Indicatori decisamente positivi, segno di un sistema resiliente”

“A settembre, personalmente, ero preoccupata per l'inflazione. Oggi, come molte altre Banche Centrali, guardo con preoccupazione al fenomeno della stagflazione: c'è un aumento dei prezzi dovuto all'aumento delle materie prime; ma anche una compressione dei consumi, perché le persone hanno meno voglia di spendere. Ravviso, comunque, dei segnali positivi importanti negli ultimi due anni per l'economia sammarinese. Sono stati fatti passi avanti enormi; gli indicatori sul sistema finanziario sono decisamente positivi e non era un risultato scontato, soprattutto post-Covid. Il che dimostra che è un sistema estremamente resiliente”.

Nell'analisi della Presidente di Banca Centrale di San Marino, Catia Tomasetti, anche i segnali esterni: l'outlook del rating migliorato, la recente estensione della linea di liquidità BCE, “segno - dice - che San Marino non è isolata e che la BCE tiene alla nostra stabilità finanziaria”, spiegandone natura e modalità di utilizzo, rispondendo anche a quanti chiedano perché non vi si sia mai attinto:

“E' una linea di liquidità in emergenza e se viene 'tirata' vuol dire che il Paese ha dei problemi. Noi Banche Centrali abbiamo una nostra liquidità che teniamo impiegata e che investiamo per avere un reddito. Laddove succedesse una emergenza, e quindi le banche avessero bisogno di prelevare dei fondi, noi saremmo costretti a vendere i nostri titoli. Non è detto che questa vendita capiti nel giorno più favorevole, quindi, dovendo svendere in fretta dei titoli, potremmo avere delle perdite. Le linee di liquidità in emergenza servono proprio a questo: a non indurci a svendere, o a vendere in fretta, o a vendere male dei titoli in cui abbiamo investito, ma ad avere subito della liquidità disponibile messa a disposizione della BCE, in attesa poi di vendere con calma i nostri titoli. Per questo i risparmiatori sono molto rassicurati, perché sanno che contiamo sull'appoggio di una potenza economica quale l'Europa. Ma anche sanno che non saremo mai costretti a svendere titoli o a dover fare delle inefficienze - che hanno un peso economico per il Paese - proprio perché abbiamo accesso a questo backup, che non era assolutamente scontato e che rappresenta un relazione proficua e solida tra i due sistemi”.

Nel video, in collegamento la Presidente di Banca Centrale di San Marino, Catia Tomasetti