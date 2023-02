'Cresta' sui prezzi dei generi alimentari, replica La Sociale: "Accuse generiche"

All'accusa lanciata dalla Csdl di cresta sui prodotti alimentari da parte dei negozianti replica il gruppo alimentare La Sociale rigettando le accuse, definite generiche e non circostanziate. L'Aumento delle materie prime e dei costi di distribuzione - scrivono - si sono trasformati in un amento del costo anche dei generi alimentari: se ci fossero casi di abusi speculativi sarebbero tutti da dimostrare.

Denunce generiche sui mezzi di informazione - scrivono - si reca danno al sistema economico: la spesa del consumatore in Repubblica porta imposte indirette e dirette nella casse dello Stato, e le persone che lavorano nella distribuzione alimentare Sammarinese rappresentano una realtà da tutelare e non da discriminare a favore di presunti Eldorado di oltre confine.

Infine il gruppo alimentare invita a verificare il sistema di rilevazione dei dati dell’inflazione per evitare possibili distorsioni.