Criptovalute, attacco hacker da 6,3 miliardi a Binance: sospetti sulla Corea del Nord Un colpo senza precedenti messo a segno in appena 20 minuti. Congelati circa 3 miliardi di dollari, mentre la piattaforma promette di coprire le perdite. Nel mirino degli investigatori un gruppo di cybercriminali legato a Pyongyang

Criptovalute, attacco hacker da 6,3 miliardi a Binance: sospetti sulla Corea del Nord.

Un attacco informatico da record scuote il mondo delle criptovalute. Binance, la più grande piattaforma globale per lo scambio di asset digitali, è stata colpita da un'operazione hacker che ha portato alla sottrazione di circa 6,3 miliardi di dollari. Un blitz durato appena 20 minuti, già ribattezzato dai media internazionali il "furto del secolo".

Secondo le prime ricostruzioni, dietro l'operazione potrebbe esserci la Corea del Nord. La società statunitense di analisi blockchain TRM Labs ha individuato elementi riconducibili a TraderTraitor, un gruppo di hacker ritenuto vicino al regime di Kim Jong-un e già sospettato di numerosi attacchi contro il settore delle criptovalute. La reazione di Binance è stata immediata. La piattaforma ha sospeso temporaneamente i prelievi e avviato una collaborazione con le società del settore per rintracciare e bloccare i fondi sottratti.

Circa 3 miliardi di dollari sono stati congelati, grazie anche all'intervento degli emittenti di stablecoin Tether e Circle. Restano invece nelle mani degli hacker asset per un valore stimato di 3,3 miliardi. L'azienda ha assicurato che le perdite saranno coperte attraverso il fondo di tutela degli utenti SAFU e le risorse aziendali, nel tentativo di rassicurare gli investitori e contenere le conseguenze dell'attacco. La notizia ha avuto ripercussioni anche sui mercati, con il Bitcoin che ha registrato un calo superiore al 4%, scendendo temporaneamente sotto gli 78mila dollari.

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