Crisi Alluminio Sammarinese, l'azienda rassicura: "Al lavoro per rilanciare l'attività e superare la situazione".

La Alluminio Sammarinese, dopo le notizie di una crisi aziendale, interviene con una nota spiegando di essere da tempo al lavoro per "superare l'attuale situazione e rilanciare la propria attività", "nonostante quanto sembra trasparire dalle notizie apparse negli ultimi giorni". L'impresa, che proprio nei giorni scorsi avevamo contattato per chiedere un'eventuale dichiarazione, spiega di aver selezionato un team di professionisti per predisporre un piano di ristrutturazione di tutte le società che fanno capo, direttamente o indirettamente, all'azionariato di Alluminio Sammarinese.

Lo scopo è "costruire una solida realtà imprenditoriale", con una nuova governance, per dare continuità all'impresa e "la massima soddisfazione" sul piano del credito. Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra i professionisti incaricati, gli istituti di credito, i sindacati e le istituzioni per, si legge, "proseguire il dialogo", guardando a una "soluzione ponte" per "tutelare l'occupazione" e "proseguire la produzione".

