Crisi Alluminio Sammarinese, Righi: “Faremo il possibile per i lavoratori e per non perdere una ricchezza” Il Governo garantisce massimo impegno sul dossier. Sindacati all'opera già da ottobre

Il segretario all'Industria, Fabio Righi, interviene sul caso dell'Alluminio Sammarinese. L'azienda sta attraversando un periodo di crisi, come spiegato da esponenti di Governo. E c'è preoccupazione per il futuro di circa 250 dipendenti. Ancora massimo riserbo sulle possibili cause.

L'esecutivo, afferma Righi, è informato da qualche settimana. "Tutto ciò che sarà possibile fare, verrà fatto - ribadisce il segretario all'Industria - per cercare di non perdere una ricchezza per il Paese e, soprattutto, per non lasciare soli i lavoratori in difficoltà. Stiamo parlando di un numero importante di posti di lavoro e di un'azienda storica che, credo, meriti l'attenzione delle istituzioni".

Subito sono stati attivati tavoli di confronto, come reso noto nei giorni scorsi dal segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini che ha parlato di un dialogo costante tra Governo e sindacati per avviare le tutele sociali per i dipendenti. Da Lonfernini un elogio all'impegno congiunto di Congresso, sigle sindacali, banche e dipendenti che si stanno comportando, ha sottolineato, con “grandissima responsabilità”, quando, invece, essa doveva "provenire in primis da chi ha governato l'impresa". Giudicata positivamente anche la collaborazione con i legali che rappresentano la società. Sul fronte sindacale, Csdl, Cdls e Usl hanno già spiegato di seguire il caso da ottobre, dialogando con dipendenti e istituzioni.

