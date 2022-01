Crisi commercio, USC: "Come affronteremo l’ennesima “tempesta perfetta” che si sta delineando?"

L'Unione Sammarinese Commercianti guarda con preoccupazione ai mesi a venire alla luce dei problemi derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dal rialzo delle utenze, insieme all'importante ripresa dei contagi di queste ultime settimane. “Un altro anno è passato, ma come affronteremo – si chiedono i commercianti - l’ennesima “tempesta perfetta” che si sta delineando?" “Da tempo – fanno sapere – chiediamo una maggiore attenzione, da parte del Governo, verso tutto il mondo imprenditoriale, denunciando distorsioni e difficoltà operative che interessano trasversalmente quasi tutti i settori economici del paese ma ad oggi – rimarcano - poco o nulla è stato fatto”. Usc ritiene insufficiente firmare accordi o memorandum con paesi esteri nella speranza di risolvere gli annosi problemi interni, come pure limitarsi a sponsorizzare il Titano fuori confine nella speranza che nuovi utenti “piovano dal cielo” portando nuova linfa in Repubblica”.

