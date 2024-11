REPLICA Crisi ed insolvenza Garden, Usot replica a centrale sindacale Unitaria La vicenda è l'occasione per ribadire - tra le altre cose- l'importanza della formazione

Crisi ed insolvenza Garden, Usot replica a centrale sindacale Unitaria.

Sulla crisi ed insolvenza del ristorante Garden, Usot replica alla Centrale Sindacale Unitaria, spiegando che l'obbligo associativo non esiste e che il ristorante in questione non era iscritto e che, comunque, gli Uffici e gli Enti preposti e pagati per effettuare i controlli e, nel caso, sanzionare, sono altri. Per Usot la vicenda è l'occasione per ribadire - tra le altre cose- l'importanza della formazione: “abbiamo richiesto da anni alla Politica – scrive in una nota- di prevedere scuole e quindi formazione maggiormente qualificata e specifica per chi vorrà lavorare in questo Settore ma anche per chi, in questo Settore, vorrà fare l’imprenditore”.

