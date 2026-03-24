Crisi energetica globale, a San Marino stop alle tariffe fisse per utenti di luce e gas

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha sospeso la possibilità di aderire alle tariffe fisse opzionali per energia elettrica e gas naturale, prevista nella finestra dal 16 al 30 marzo 2026. La causa è l'elevata instabilità dei mercati energetici internazionali "in conformità a quanto deliberato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia della Repubblica di San Marino". Le nuove offerte a prezzo fisso, riferite al periodo maggio 2026-aprile 2027, saranno rese disponibili "non appena le condizioni di mercato lo consentiranno", si legge nel comunicato dell'AASS. Chi non sottoscrive alcuna offerta "mantiene automaticamente la tariffa indicizzata vigente", che varia in base all'andamento dei prezzi sui mercati internazionali.







