Crisi, Osla al Governo: "Istituiamo un tavolo per l'emergenza economica"

Piccole e medie imprese: i soggetti più danneggiati dalla crisi e da loro deve ripartire l'economia. Su questa base OSLA chiede al Congresso di Stato l'istituzione di un tavolo per l'emergenza economica convocando i rappresentanti delle categorie più duramente colpite. Guarda a due obiettivi. Il Primo: prevedere misure straordinarie di sostegno alle imprese migliorando i provvedimenti in essere, “anche alla luce dei problemi evidenzianti – dice OSLA – come per l'erogazione diretta della CIG”. La richiesta è quella di misure a fondo perduto, guardando a quei settori in cui la riapertura – per OSLA – produrrebbe perdite più gravi rispetto alla chiusura dell'attività”. Fondo perduto: una misura estrema e inaccettabile in fasi ordinarie, ma necessaria in questo momento e allo studio – dice OSLA – in diversi Paesi a economia avanzata, compresa l'Italia. Secondo obiettivo: studiare un piano di rilancio dell'economia del territorio che tenga conto dei settori più colpiti e sappia ricucire quel tessuto economico fatto di piccole, medie imprese e lavoratori autonomi, da sempre motore per lo sviluppo del Paese.

