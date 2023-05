Crisi politica: USL chiede senso di responsabilità e tempi celeri per il rinnovo del contratto PA

E i possibili effetti della crisi politica preoccupano il mondo del lavoro. Dopo il ritiro della delegazione di Governo da parte di RETE, la Federazione Pubblico impiego di USL auspica non vi siano conseguenze sul rinnovo del contratto PA: in dirittura d'arrivo, si precisa in una nota, “almeno sulla carta”. Un accordo atteso da anni e “sul quale – si rimarca - già pesa il forte ritardo con cui il Governo ha presentato la bozza ai sindacati”. Chiede dunque una chiusura celere, l'USL, sia per la parte economica che per alcuni aspetti normativi; affinché non si creino discriminazioni. Da qui un appello alla Politica, affinché mostri responsabilità in questa partita.