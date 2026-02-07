Crollo in borsa Stellantis, l'economista Andrea Ropa: “Il mercato ha rifiutato l'idea che il futuro dell'auto sia totalmente elettrico”

L'intervista ad Andrea Ropa (Economista)

L’annuncio di un cambio di strategia sull'elettrico costerà 22 miliardi di oneri a Stellantis, provocando una perdita nel secondo semestre tra i 19 e i 21 miliardi di euro. La nuova strategia ha portato, infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività.

"Questa retromarcia - spiega Andrea Ropa, economista - è costata una revisione dei conti al gruppo automobilistico italo-francese di 22,2 miliardi, ma quello che colpisce è soprattutto la reazione forte, fortissima, delle borse con il titolo che ha perduto un quarto del suo valore nella seduta di venerdì, cioè oltre il 25% ed è sceso ai minimi storici. Tutto questo avviene al culmine di una strategia fallimentare che ha portato il titolo di Stellantis a perdere da marzo 2024 il 75% del suo valore e solo nello giornale di venerdì ha bruciato quasi 6 miliardi di capitalizzazione"

"Il mercato in toto - fa notare Ropa - ha rifiutato l'idea che il futuro dell'auto sia totalmente elettrico e questo è molto evidente. I progetti, cioè ciò che ha fatto ieri Stellantis sostanzialmente, che lo ha fatto tutto in una volta ed è stata una botta notevole, ma già altre case automobilistiche l'hanno fatto anche se in maniera molto più parcellizzata, semplicemente perché il mercato ha rifiutato questa idea un po' integralista che le auto del futuro dovevano essere soltanto alimentate ad elettricità e non più a motori termici e nemmeno a quella soluzione ragionevole di compromesso che è l'ibrido".

