SINDACATO Csdl a Congresso: Enzo Merlini candidato unico Segretario Generale Giuliano Tamagnini lascia la guida dopo tre mandati consecutivi: "Lascio qui il mio cuore. La Csdl resta la mia casa come lo è per tutti lavoratori"

La Confederazione Sammarinese del Lavoro verso il 20° Congresso che si terrà giovedì 11 e venerdì 12 novembre al Palace Hotel di Serravalle. Titolo dell'assise, che oggi è stata presentata alla stampa: “Il valore del lavoro. Diritti-Dignità-Contrattazione”. 304 i delegati, di cui 117 donne, pari al 38,5%, una percentuale in aumento rispetto al passato. Con 3.500 lavoratori e 3.600 pensionati iscritti la Csdl è il più grande sindacato sammarinese. Il Segretario Generale Giuliano Tamagnini ha ribadito la necessità di un progetto di sviluppo con un approccio complessivo alle riforme strutturali. Una cabina di regia su pensioni, lavoro, fisco per superare le gravi difficoltà del paese ma – ha detto Tamagnini - “ i partiti non ci ascoltano”. Tra i fronti su cui concentrare l'impegno quello del rinnovo dei contratti generali scaduti o in scadenza, salvaguardando il potere di acquisto delle retribuzioni dal marcato aumento dell'inflazione. Per Enzo Merlini, candidato alla successione di Tamagnini alla guida della Csdl, di fronte a questo scenario diventa ancora più importante ritrovare il percorso unitario con la Cdls che nell'ultimo periodo ha segnato il passo.

Nel video l'intervista a Giuliano Tamagnini, Segretario Generale Csdl

