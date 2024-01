CSdL a Rimini per congratularsi con i nuovi vertici Cgil e rafforzare collaborazione

Dopo il cambio al vertice della CGIL Rimini, la carica di Segretaria Generale è stata assunta da Francesca Lilla Parco, che prende il posto di Isabella Pavolucci, una delegazione della CSdL guidata dal Segretario Generale Enzo Merlini, si è recata a Rimini per formulare gli auguri di buon lavoro nella sua nuova importante carica, la CSdL ha rinnovato l'impegno di proseguire e sviluppare ulteriormente gli stretti e concreti rapporti di collaborazione che da decenni legano la Confederazione del Lavoro e la CGIL della provincia riminese.

Collaborazione che si è arricchita con la messa in atto di un nuovo servizio a favore dei lavoratori, offerto dall'INCA della CGIL Rimini, che consentirà, a coloro che hanno lavorato in parte a San Marino ed in parte in Italia, di ricostruire la posizione contributiva italiana ai fini del computo complessivo della pensione.

Al contempo la CSdL ha ringraziato la Segretaria uscente Isabella Pavolucci, eletta quale Segretaria Confederale della CGIL regionale Emilia Romagna. Il Segretario CSdL Enzo Merlini ha consegnato ai vertici riminesi del sindacato una stampa dell'atto costitutivo della CSdL, risalente al 3 settembre 1943.

