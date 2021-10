CSdL: al via i Congressi di Federazione, si parte giovedì con la FUCS Ciclo congressuale preparatorio al 20° Congresso CSdL sul tema "Il valore del lavoro", in programma l'11 e 12 novembre

Nel consueto appuntamento su web “CSdL informa”, la Confederazione del Lavoro lancia l'avvio del ciclo congressuale, preparatorio al 20° Congresso generale sul tema "Il valore del lavoro" in programma l'11 e 12 novembre al Palace Hotel di Serravalle. Giovedì 21 ottobre si parte quindi con il 14° Congresso FUCS (Federazione Costruzioni e Servizi) sul tema "Il lavoro che dà dignità". “Abbiamo fatto circa 40 assemblee con i lavoratori dei vari settori di competenza, inclusi banche e attività commerciali - spiega Stephane Colombari – suscitando partecipazione e interesse. Si sono proposti 62 delegati che dunque interverranno al Congresso, il 65% dei quali sono donne. Una metà dei partecipanti assiste all'assise per la prima volta, età media sui 40 anni” - aggiunge Colombari, ponendo l'accento sul ricambio in corso. Il tema scelto richiama, invece, la necessità di un maggiore rispetto delle regole in settori – si è detto - dove purtroppo vengono spesso bypassate. Si prosegue poi sabato 23 ottobre con il 12° Congresso FUPS, Federazione Pensionati, sul tema: "Il valore della solidarietà"; Lunedì 25 ottobre 14° Congresso FUPI, Federazione Pubblico Impiego, sul tema "Il valore del lavoro nei servizi pubblici: un bene di tutti". Ultimo appuntamento è quello del 15° Congresso FULI, martedì 26 ottobre sul tema "Ripartire dai diritti".

