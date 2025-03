POST-CONGRESSO CSdL: Antonio Bacciocchi riconfermato Segretario della Federazione Unitaria Pubblico Impiego Obiettivi e priorità

Antonio Bacciocchi resta saldamente alla guida della Federazione Unitaria Pubblico Impiego CSdL. Per lui è il terzo mandato. Riconfermate anche le Funzionarie Cinzia Casali e Vanessa Caligari. Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, in luce obiettivi e priorità.

"La priorità - dice Bacciocchi - è quella del rinnovo del contratto scaduto del Pubblico Impiego, scaduto a 31-12-2024. Questo ci accomuna con tanti altri contratti, quindi l'impegno delle federazioni è quello di cercare di recuperare il potere d'acquisto degli stipendi erosi dall'inflazione. Quindi questa è la priorità, il rinnovo del contratto che sia sostenibile, corretto e giusto per tutte le categorie dei lavoratori. Dopodiché come pubblica amministrazione abbiamo un percorso molto complesso in questa fase, - aggiunge - che riguarda l'adeguamento della pubblica amministrazione al percorso di associazione all'Unione Europea. Abbiamo - elenca poi - il tema importante della sanità. In questo periodo si sarà breve un cambio dei vertici, quindi questo un po' ha rallentato anche la contrattazione di secondo livello a cui noi siamo dedicati". E ancora: "Abbiamo il grande tema della scuola, quindi si prospetta una riorganizzazione anche del sistema scolastico legato al calo demografico e poi anche un provvedimento legato al reclutamento degli insegnanti. E quindi poi c'è anche il tema delle aziende autonome - conclude - e quindi abbiamo il problema dell'AASS che deve essere rilanciata e resa ancora più efficiente rispetto a quanto non lo è oggi".

Nel video l'intervista ad Antonio Bacciocchi, Segretario Federazione Unitaria Pubblico Impiego CSdL

