Csdl. Aumenti annunciati delle bollette: i motivi sono di carattere finanziario.

Aumenti delle utenze al centro dell'incontro Csdl Informa. Il sindacato lamenta la mancanza di un confronto con le parti sociali su un tema che tocca tutti i cittadini. In base a quanto emerso dalla Commissione Finanze, sottolinea il sindacato, gli annunciati aumenti non derivano da un aumento del prezzo delle materie prime, dato che c'è stato un calo nelle ultime settimane, quanto piuttosto da motivi di carattere finanziario.

Le fidejussioni bancarie richieste da Enel, con cui è stato stipulato un accordo che prevede l'approvvigionamento sul mercato libero, non possono provenire da istituti bancari sammarinesi, ma solo da banche italiane, con un costi che, scrive la Csdl, non sono noti.

Il problema finanziario – scrivono - deriva dal fatto che lo Stato deve anticipare un sacco di soldi per poi recuperarli in parte dopo, per cui il Governo ha pensato bene di scaricare questo esborso direttamente sui cittadini e sulle imprese. Il sindacato rimarca il problema di metodo, alla base anche della decisione di una mobilitazione generale e sottolinea la mancanza di provvedimenti a sostegno delle famiglie.

