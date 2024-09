SINDACATI CsdL: c'è tanto lavoro povero a San Marino A sottolinearlo il Segretario della Federazione Costruzioni e Servizi, Stéphane Colombari. Obiettivo: recuperare potere d'acquisto nel rinnovo contrattuale

Anche a San Marino ci sono lavori poveri. È, in sintesi, ciò che ha espresso il Segretario della Federazione Costruzioni e Servizi della CsdL, Stéphane Colombari, nell'ultima puntata di "CSdL Informa".

"Nel contatto del commercio turistico il primo livello parte da 8 euro lordi all'ora, mentre per superare i 10 lordi bisogna essere inquadrati al quinto livello, caso più unico che raro. Nel settore bar-alberghi-ristoranti, si superano di poco i 10 euro orari soltanto a partire dal terzo livello; il primo livello percepisce 8 euro all'ora. Situazione analoga si registra nel contratto dei servizi, in particolare nel settore delle pulizie e del facchinaggio: al primo livello non si arriva ai 9,50 euro orari. C'è anche un settore che non è di competenza della mia Federazione, l'artigianato, dove per alcune professionalità, si percepiscono almeno 10 euro l’ora solo a partire dal quarto livello”.

Si può quindi parlare di lavoro povero, afferma Colombari, perché in questi settori gli inquadramenti ai livelli più bassi sono in netta prevalenza. Contratti peraltro in scadenza e occorrerà quindi intervenire cercando di recuperare il potere d'acquisto, vista l’impennata dell’inflazione di questi ultimi anni.

