Csdl, Cdls, Usl: "Dopo le assemblee si deciderà la durata dello sciopero generale"

di Luca Salvatori
9 set 2025
Dopo la prima delle otto assemblee zonali in programma, tenutasi ieri al Teatro Nuovo di Dogana, i sindacati, ribadiscono quelle che ritengono essere i punti più ingiusti, della riforma Igr prospettata dalla Segreteria alle Finanze. In una nota congiunta, Csdl, Cdls e Usl evidenziano che gran parte dei 20 milioni di euro di maggiori entrate fiscali sono a carico di lavoratori dipendenti e i pensionati, sfiorando a malapena le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le società che non pagano in ragione delle loro capacità di reddito. Inoltre – prosegue la nota - si raddoppiano le tasse sul TFR e ai lavoratori frontalieri viene cancellato ogni abbattimento d’imposta previsto con la no tax area e le deduzioni SMAC, con un aggravio per i redditi più bassi, pari ad una mensilità. Domani, sempre a Dogana, la prossima assemblea zonale e al termine del ciclo, se non emergeranno novità positive, verrà convocato l'attivo dei generale dei quadri per deliberare la durata dello sciopero generale.

