Csdl, Cdls, Usl: "Più che confermato lo sciopero di venerdì 15 dicembre".

"Nulla di sostanzialmente nuovo - dicono le tre sigle - nell'incontro di questa mattina a Palazzo Pubblico tra le tre organizzazioni sindacali e i gruppi consiliari di maggioranza, che hanno di fatto confermato le posizioni espresse dal Segretario Gatti rispetto alle richieste sindacali, in particolare, relative all'introduzione del fiscal drag. "Un atteggiamento di chiusura verso questo aspetto fondamentale delle rivendicazioni sindacali a tutela delle persone con redditi più bassi - dicono - per cui lo sciopero resta più che confermato". E lanciano l'appuntamento dalle ore 8.30 in Piazzale delle Nazioni Unite. Alle 9.30 la partenza del corteo fino a Piazza della Libertà, per la manifestazione, durante i lavori consiliari. Alle 10.15 gli interventi dei Segretari Generali.

