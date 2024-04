Csdl, Cdls, Usl Residenze fiscali non domiciliate: “Fatta la legge, trovato l'inganno”

Csdl, Cdls, Usl Residenze fiscali non domiciliate: “Fatta la legge, trovato l'inganno”.

Le tre sigle sindacali in una nota congiunta chiedono un incontro urgente con i Segretari agli Esteri e alle Finanze per chiarire una recente circolare che amplierebbe lo spettro delle strutture nelle quali porre le residenze fiscali non domiciliate anche a strutture a fini residenziali, "smentendo quanto stabilisce la legge – scrivono – che prevede solo alberghi a 5 stelle. L'impressione – proseguono Csdl, Cdls, Usl - che si vogliano attivare ad ogni costo, soddisfacendo appetiti di alcuni proprietari immobiliari". Critici poi sul fatto che le richieste di residenza passino attraverso "società di gestione accreditate e non presentate a Gendarmeria o Uffici Pubblici, temendo si voglia schermare il richiedente da controlli preliminari". Chiedono chiarimenti e verifica della compatibilità con l'Accordo di Associazione all'UE.

