Csdl, dati fiscali 2022: “dipendenti e pensionati hanno pagato 6,6 mln in più di tasse”

Uno studio Csdl analizza il periodo 2014-2022 per verificare l'incidenza dell'inflazione nella tassazione dei redditi di lavoratori e pensionati. Considerando una inflazione al 12,8% nel periodo, il reddito imponibile medio dei dipendenti è aumentato del 9.5%, perdendo cioè il 3,3% rispetto all'inflazione. Per i pensionati, in media, le imposte sono aumentate del 20,7% rispetto all'inflazione e del 14,8% rispetto all'incremento dell'imponibile. Mentre per le imprese – segnala la Csdl – il dato è eclatante: “il reddito è cresciuto più dell'inflazione, mentre le imposte sono diminuite in proporzione al reddito stesso, ad eccezione delle imprese individuali". Ricorda poi che nel periodo in considerazione, "il 50% delle società dichiara redditi zero, ciò significa che alcune società abbiano avuto redditi cresciuti ben oltre il 130% medio registrato".

