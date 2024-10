19-20-21 FEBBRAIO 2025 CSdL: “Feedback positivo”, il documento di base del 21° Congresso sottoposto all'Attivo dei quadri Dal 28 ottobre al via le assemblee sui posti di lavoro

Già approvato dal Direttivo a fine settembre, in mattinata il documento di base e il regolamento per il 21° Congresso CSdL sono stati sottoposti all'Attivo dei Delegati e Rappresentanti sindacali. Contestualmente nel pomeriggio spazio agli studi realizzati dalla Confederazione su lavoro, imprese e fisco, parti integranti la discussione che dal 19 al 21 febbraio prossimi animerà l'assise.

Già dal titolo, “I nostri valori nell'orizzonte europeo”, l'accento sul focus mirato all'accordo di associazione con l'Ue, oltre alle questioni stringenti legate alle politiche di sviluppo, riforme, sanità, contratti ed equità fiscale, insieme ad un forte impegno per la pace alla luce dei conflitti nel cuore dell'Europa e in Medio Oriente.

Tra i temi predominanti anche il futuro rinnovamento all'interno del sindacato. Dal 28 ottobre al via le assemblee sui posti di lavoro.

Nel video l'intervista a Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: