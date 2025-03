SINDACATO Csdl, la prima riunione del nuovo Consiglio direttivo: sul tavolo temi politici, economici e sociali Dibattito sulle sfide del futuro: pensioni, fisco, contratti e rapporti con il governo

Dopo il 21esimo Congresso confederale di un mese fa al Centro congressi Kursaal, il nuovo consiglio direttivo della Csld, eletto proprio in quell'occasione, si riunisce per la prima volta. Un'intera giornata alla sala riunioni Csu: si parte dalla valutazione del Congresso, decisamente positiva: apprezzati gli interventi di rilievo, 44, anche internazionali. Così come la tavola rotonda sul percorso di associazione con l'Ue. A renderlo vivo gli oltre 300 delegati. Si passa poi all'elezione dei segretari confederali e del funzionario della confederazione. Infine il punto sui temi di attualità politica e i rapporti con il governo, economica e sociale.

"Ci impegniamo a continuare con il nostro lavoro di approfondimento, sia per incalzare il governo sui temi specifici - spiega Enzo Merlini, segretario generale Csdl -: pensioni, fisco, ma anche sui rinnovi dei contratti, che devono essere rinnovati tenendo conto soprattutto di quelli più poveri, che hanno bisogno di recuperare poteri d'acquisto. Dall'altra parte con questo lavoro di approfondimento vogliamo anche essere pronti nel momento in cui il governo, pur se non incalzato, verrà avanti per fare delle proposte. Quello su cui dobbiamo migliorare, lo dico apertamente, è discutere con i lavoratori di questi temi di carattere generale. Il livello di approfondimento non può rimanere al livello elevato della Confederazione, ma deve scendere al basso. C'è poi il tema unitario interno alla Centrale Sindacale Unitaria: fra un anno festeggeremo il cinquantesimo della Fondazione, quindi questo sarà un altro degli argomenti che ci troverà impegnati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi".

Gli obiettivi dunque e le priorità sono chiari per il nuovo mandato congressuale di tre anni: "Sicuramente il rinnovo dei contratti - conclude Merlini - e la riforma IGR, controlli ed equità fiscale che oggi non c'è".

Nel video l'intervista a Enzo Merlini, segretario generale Csdl

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: