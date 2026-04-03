CSDL lancia l'allarme, negli ultimi anni nessun miglioramento delle imprese che non sono in regola con i contributi

La situazione dei contributi non versati ai lavoratori in territorio sammarinese riguarda circa 260 imprese per un importo complessivo di 7 milioni di euro.

È la denuncia di CSDL, secondo cui nell'arco di tre anni non si sono registrati miglioramenti.

La prossima settimana il Segretario di Stato per la Previdenza ha convocato i sindacati per discutere di due leggi di recente approvazione. Una prevede la sospensione della licenza alle aziende non in regola da più di un anno oppure un mancato versamento superiore a 100 mila euro. L'altra dispone che i dipendenti debbano essere informati qualora il datore di lavoro non paghi i contributi da almeno tre mesi.

Questi provvedimenti "Mettono insieme imprese piccole e imprese grandi. La filosofia è condivisibile, bisogna tararla sulla realtà" ha detto il Segretario generale di CSDL Enzo Merlini, "Secondo noi a monte bisogna agire sulla capitalizzazione delle imprese perché agire dopo è sempre più difficile che prevenire. Per quanto riguarda invece la pubblicità ai contributi non versati, una battaglia storica che come sindacato stiamo facendo, anche di questo siamo soddisfatti. Occorre fare in modo nel regolamento, che bisogna che i lavoratori siano resi edotti di quella che è la situazione complessiva dell'impresa. Il problema è temporaneo e risolvibile, oppure siamo sull'orlo del baratro? A quel punto i lavoratori devono poter scegliere se rimanere in quell'impresa o andarsene".

È necessario per CSDL che le imprese vengano capitalizzate, altrimenti le azioni di recupero non hanno alcun effetto. Il sindacato parla anche di un senso di impunità diffuso tra i datori di lavoro: "Intanto il fatto che se le imprese non pagano i contributi e dovessero andare al fallimento non ci sono conseguenze personali da parte di chi ha gestito quell'impresa. In seconda battuta, se i numeri rimangono costanti e soprattutto per quanto riguarda la gestione separata, sono in crescita, vuol dire che le imprese non temono le azioni che vengono messe in campo per poter fare in modo che il fenomeno si riduca" ha concluso Merlini.

Nel servizio, intervista a Enzo Merlini, Segretario generale CSDL













