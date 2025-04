Csdl, lavoratori frontalieri: "Basta disparità, concedere anche a loro congedi per assistenza familiare"

La Csdl accende un faro sui diritti dei lavoratori frontalieri: sono esclusi dai congedi per assistenza familiare. Il sindacato chiede di superare questa disparità, garantendo 4 giorni di congedo mensile, oltre al congedo per l’intero orario di lavoro, previsto in caso di gravissime patologie dei figli fino a 18 anni, che può essere richiesto per un massimo di due anni. Sono esclusi da tali diritti anche i sammarinesi che abbiano familiari fuori territorio. Il problema non riguarda solo San Marino: anche in Italia i lavoratori frontalieri sono penalizzati, e la questione richiederebbe un accordo tra i due Stati. Tuttavia, la Csdl ritiene che San Marino debba agire autonomamente per garantire pari diritti, così da discutere dei problemi esistenti con il Governo italiano a testa alta - conclude -, almeno sul fronte dei diritti sociali.

Leggi il comunicato