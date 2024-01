SANITÀ CSdL: "Liste d'attesa sempre più lunghe. Così si stimola il ricorso alla medicina privata" Durante "CSdL Informa"

“Sulle specialistiche una Caporetto”, secco il giudizio della CSdL sulle visite faticosamente prenotabili all'Ospedale di Stato. A puntare il dito sulle lista d'attesa sempre più lunghe, in particolare la Federazione Unitaria Pensionati CSdL che elenca i principali ritardi: dagli 80 giorni lavorativi per l'oculistica, ai 110 per un ecodoppler, mentre per la colonscopia occorrono 143 giorni. “Situazione che – evidenzia - spinge a rivolgersi alle strutture private, presenti e molto attive nei territori limitrofi”.

Sollevata dal Segretario Fups, Elio Pozzi nell'ambito di "CSdL Informa" anche la questione della prescrizione assidua di costosi integratori agli anziani con malattie croniche. “A molti pazienti, in particolare anziani con malattie croniche, - fa sapere - sempre più spesso vengono prescritti integratori, naturalmente a pagamento, da assumere per lunghi periodi. Si tratta di prodotti molto costosi, che vanno a gravare sul bilancio di queste persone, molte delle quali hanno una scarsa disponibilità economica. Va sempre ricordato che i pensionati sammarinesi non sono tutti ricchi ma il 55/60% ha pensioni medie o medio-basse; qualcuno se lo dimentica spesso, invece bisogna tenerne conto”.

Tutto questo si accompagna alla rivalutazione di solo il 2,2% delle pensioni, decisa dal Governo senza confronto, accusa la CSdL, a fronte di una inflazione molto più alta. Un richiamo infine alla necessità di un “progetto complessivo per delineare il nuovo modello di sanità e stato sociale per San Marino”.

Nel video la tabella, estrapolata dal sito dell'Iss, che mette in evidenza le differenze tra i tempi di attesa registrati tra 2023 e 2022 e l'intervento di Elio Pozzi, Segretario FUPS CSdL.

