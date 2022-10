CSdL: "Lonfernini è stato di parola, ma diversi 'mal di pancia' da parte della maggioranza"

Sulla riforma delle norme sull'occupazione passata in Commissione, arrivano le prime considerazioni della CSdL. Apprezzabile, per il sindacato, la mediazione del Segretario Lonfernini che "è stato di parola", e ha permesso di rimandare la discussione sui punti più spinosi, quali il “collocamento privato”, il contratto a tempo determinato, il lavoro interinale ed i distacchi.

Sul piano politico, invece, riscontrati diversi "mal di pancia" da parte delle forze politiche di maggioranza nell'approvazione di alcuni emendamenti. “Non vorremmo che ci fossero sorprese in occasione della seconda lettura in Consiglio” – fanno notare Enzo Merlini e Simona Zonzini.

Non sono infine passate inosservate le dichiarazioni del capogruppo di Rete, Emanuele Santi sul fatto che il disavanzo sia di oltre 76 milioni, in contrasto alle parole tranquillizzanti del Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. “Da qui nascono le scaramucce – ricorda la CSdL - per il fatto ed il non fatto, visto che all’interno del Governo, c’è chi ha messo in atto gli impegni assunti, ancorché non condivisibili nella loro interezza, e chi li ha solo annunciati”.