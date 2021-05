LAVORO CSdL: "Ma quali vagabondi? Molti cercano un impiego al di fuori delle liste di collocamento"

CSdL: "Ma quali vagabondi? Molti cercano un impiego al di fuori delle liste di collocamento".

La CSdL parte dai dati sull'occupazione - 803 i disoccupati in senso stretto nel primo trimestre dell'anno - per sottolineare “che molti cittadini cercano lavoro anche se non sono iscritti nelle liste di collocamento”. Per il sindacato, “l’etichetta di “vagabondi” appiccicata alle persone che non si sarebbero dichiarate interessate alla possibilità di impiego presso il polo della moda, non incentiva affatto l’iscrizione agli elenchi di Avviamento al Lavoro”. Viene inoltre fatto notare che tra i senza lavoro, il 60% sono diplomati o laureati; pertanto, - sostiene la CSdL - è più che legittimo che alcuni di questi aspiranti lavoratori cerchino un'occupazione che abbia una qualche attinenza con i titoli di studio conseguiti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: