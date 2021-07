SINDACATO Csdl, PdL in materia di procedura e diritto civile: non tutela lavoratori e stato

Csdl, PdL in materia di procedura e diritto civile: non tutela lavoratori e stato.

La CSdL interviene sulla decisione del Congresso di inserire all'Ordine del giorno della Commissione Finanze del 22 luglio l'esame del pdl in materia di procedura e diritto civile. Il sindacato lamenta in particolare che il progetto di legge sia stato svincolato a quello riguardante le cartolarizzazioni degli NPL delle banche. La CSdL, ha inviato oggi una lettera al Congresso nella quale esprime tutto il suo disappunto per l'inattesa accelerazione dell'iter stigmatizzando l'assenza sia di confronto che di informazioni in merito alla presentazione di eventuali emendamenti.

“Se questo PdL entrasse in vigore così com'è – commenta la Csdl - gli immobili e i beni di proprietà di un'azienda "decotta" potrebbero essere acquisiti dalla banca creditrice, potenzialmente a discapito di eventuali creditori privilegiati, ovvero i lavoratori e lo Stato”. Per il sindacato “se il Governo volesse concretizzare la sempre annunciata disponibilità al confronto dovrebbe annullare la convocazione della Commissione Consiliare in programma il 22 luglio prossimo”.

