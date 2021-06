CSdL: sul lavoro occasionale un “compromesso onorevole”; “determinante” l'azione della Confederazione Primo direttivo in presenza, dopo tanti mesi, per CSdL. Affrontati temi di stretta attualità; con uno sguardo al prossimo congresso. Soddisfatto il Segretario Generale Tamagnini

Già in atto una riflessione sui punti nodali del ventesimo Congresso del sindacato, che si terrà a novembre. E non poteva mancare, durante il Direttivo, un focus sui temi di più stretta attualità; come il decreto sul lavoro occasionale, che verrà promulgato domani. Grazie anche a prese di posizione molto forti della CSdL – è stato detto – il testo “è radicalmente cambiato rispetto alle prime versioni”. “Si è parificato – afferma il Segretario Generale Tamagnini - il trattamento di questa forma di lavoro alla categoria dove il lavoratore verrà occupato, come retribuzione diretta ed indiretta e anche con il diritto alla malattia; ci sembra un compromesso onorevole. Ci giocheremo poi tutto il resto delle nostre posizioni sulla riforma più generale del mercato del lavoro”.

Strategica, per il sindacato, la riforma previdenziale. Ma il calendario serrato proposto dal Segretario alla Sanità – 4 incontri il mese prossimo; a partire dal 7 luglio, con la consegna di una prima bozza – non piace a CSdL, che sollecita invece un confronto a tutto campo ed “accurati approfondimenti”. “Impensabile” - si sottolinea – un percorso a “tappe forzate” per affrontare una riforma del genere. Nel corso del Direttivo ci si è soffermati anche sull'incontro di ieri, sul bilancio di assestamento, con il Segretario alle Finanze. Approvato all'unanimità, infine, il bilancio 2020 della Confederazione. “Ottimo”, è stato evidenziato, lo stato economico e patrimoniale di CSdL.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Tamagnini (Segretario Generale CSdL)

