RINNOVO CONTRATTI CSdL: "Tenere conto dell'impennata inflativa per tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni"

Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, servizi, commercio, banche, assicurazioni, bar, alberghi e ristoranti: tutti settori con contratti scaduti e in attesa di rinnovo. “Una intensa stagione alle porte” – preannuncia la CSdL, guardando anche alla stabilizzazione dei precari nella PA, problematica per cui la Federazione Unitaria Pubblico Impiego chiede al Governo “il rispetto dell'impegno a raggiungere una soluzione adeguata entro il mese di marzo”.

Tornando ai contratti, per l'Industria trattativa già avviata tra le parti con incontri preliminari e adesso da approfondire. “Questo rinnovo – ricorda la Confederazione del Lavoro - si colloca in una fase di grande salute per il settore industriale manifatturiero, che ha contribuito notevolmente al raggiungimento di una situazione di pressoché totale occupazione per il genere maschile, nel quale è anche cresciuto il numero dei frontalieri, arrivato a oltre 6.500. Alcune aziende – viene poi sottolineato - hanno reso noto un significativo aumento del fatturato”.

Resta il problema del reperimento di alcune materie prime, dettato dalla difficile contingenza che pesa sulle tasche di tutti, che siano aziende o semplici cittadini. “Di questa impennata inflativa – esorta la CSdL - si dovrà necessariamente tenere conto nei rinnovi contrattuali, per tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni”. Convocata infine per il 16 marzo l'assemblea dei lavoratori dell'edilizia privata, per illustrare, approfondire e discutere il rinnovo del contratto del settore, firmato recentemente dalle tre sigle sindacali e dalle Associazioni di categoria.

