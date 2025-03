LAVORO Csu: "Chiude il Centro Stile MV Agusta di Valdragone, preoccupati per le sorti dei lavoratori"

Csu: "Chiude il Centro Stile MV Agusta di Valdragone, preoccupati per le sorti dei lavoratori".

Posti di lavoro a rischio al Centro Stile MV Agusta di Valdragone: la Centrale Sindacale Unitaria lancia l'allarme e parla di "chiusura annunciata" dell'impresa, di proprietà KTM, attiva nella progettazione e realizzazione di prototipi del noto marchio di moto. L'azienda, fa sapere la Csu, ha informato le organizzazioni sindacali dell’apertura delle procedure di riduzione del personale, per le 22 persone attualmente occupate. Preoccupazione del sindacato per le sorti dei lavoratori e per il fatto che questa situazione coinvolga un'azienda storica con quasi 40 anni di esperienza, in un settore d'eccellenza ricco di professionalità di alto livello. Chiesto un incontro con le Segreterie all'Industria e al Lavoro.

