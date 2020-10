CSU: "Manca un vero progetto di risanamento per il Paese"

Guarda le interviste al Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini e al Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari

“Un patto sociale per il futuro di San Marino”: la CSU illustra i contenuti del documento approvato ieri all'unanimità dal direttivo unitario e rilancia la propria azione che nei mesi di emergenza sanitaria aveva subito un rallentamento. Obiettivo: gettare le basi della ripartenza riaprendo il confronto con il Governo. Per il sindacato la parola d'ordine è compartecipazione di tutte le categorie alle decisioni che riguardano il Paese, “una richiesta – fanno notare – finora rimasta purtroppo inascoltata”. I Segretari Generali di CDLS Gianluca Montanari e CSdL Giuliano Tamagnini elencano quindi le priorità: dalla definizione di un progetto di risanamento del sistema bancario - memori degli errori del passato - alla urgente necessità di rilancio economico attraverso scelte strategiche e di sostegno ai cittadini più in difficoltà.





Ribadita anche la preoccupazione per la decisione di accrescere l'indebitamento dello Stato attraverso l'emissione di titoli di debito pubblico per 500 milioni, “un provvedimento su cui – sottolineano - è mancata la minima condivisione”. Un richiamo anche al tema giustizia, con un appello a “garantire la certezza del diritto”. Sul fronte Europa, il sindacato infine rompe gli indugi caldeggiando una adesione piena all'Unione, ritenendo dunque l'accordo di associazione ormai superato.

Guarda le interviste al Segretario Generale CSdL Giuliano Tamagnini e al Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari