CTO: "Forte rallentamento delle prenotazioni". E a pesare sul comparto anche rimborso dei voucher

“Nonostante alcuni segnali di ripresa della domanda nei primi mesi di quest’anno, resta la situazione di estrema difficoltà per le imprese del turismo organizzato, aggravata dal conflitto russo-ucraino”. Così il CTO, Comitato turismo organizzato San Marino, che parla di “forte rallentamento delle prenotazioni”. “Le risorse stanziate dal governo per ristorare le perdite del 2020 e 2021 – rimarcano - sono veramente esigue ed insoddisfacenti. A pesare poi – aggiungono - è anche la questione del rimborso dei voucher emessi durante la crisi, fino ad oggi prorogato a 30 mesi dall’emissione dei buoni. Presto si arriverà alla restituzione degli importi ai consumatori, gravando il settore di una insopportabile tensione finanziaria con conseguenze imprevedibili”. Altra grave criticità infine, le insolvenze e lo stop dei Paesi presi del conflitto bellico russo-ucraino che richiedono immediatamente “la costituzione di un fondo straordinario – conclude il CTO -per poter ottemperare alle ulteriori perdite che dovranno farsi carico agenzie di viaggio e tour operator”.