SOLIDARIETÀ Da BSM 6.000 euro all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla La banca sammarinese ha donato la somma frutto della lotteria di Natale 2025

Si è conclusa con un gesto di solidarietà la Lotteria di Natale 2025 di Banca di San Marino, che ha raccolto 6.000 euro, interamente devoluti all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. L’assegno è stato consegnato nei giorni scorsi alla presidente dell’Associazione, Susanna Guttmann, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale dell’istituto. "Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Raffaele Bruni – rinnoviamo una tradizione apprezzata e confermiamo la nostra attenzione verso il territorio".

"La sclerosi multipla – spiega la dott.ssa Susanna Guttmann, Direttore dell’Unità di Neurologia dell’ISS e Presidente dell’Associazione – è una patologia complessa che richiede un approccio continuativo e multidisciplinare. L’ASSM nasce proprio con l’obiettivo di offrire un sostegno che vada oltre l’approccio clinico, promuovendo attività di fisioterapia, osteopatia, yoga, pilates e supporto alla persona, per favorire la riabilitazione e il benessere fisico e psicologico. Parallelamente, l’Associazione è impegnata nella sensibilizzazione, nella raccolta fondi e nel sostegno alla ricerca e alla formazione del personale sanitario".

