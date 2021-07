Da ottobre arriva a San Marino la fatturazione elettronica

Il nuovo accordo d'interscambio di beni con l'Italia entrerà in vigore il primo ottobre 2021. Da questa data fino al 30 giugno 2022, gli operatori economici sammarinesi e quelli italiani possono emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, invece di quelle cartacee; mentre dal primo luglio 2022 sarà obbligatorio.









Già dal primo ottobre 2021 se un operatore italiano opta per l’emissione della fattura in formato elettronico, la modalità di presentazione all’Ufficio Tributario da parte del cessionario sammarinese della fattura è esclusivamente in formato elettronico.

Il Dipartimento Finanze e Bilancio raccomanda agli operatori economici di attivarsi prontamente con i propri programmatori o referenti informatici per attuare le implementazioni necessarie e adeguamenti informatici necessari dal primo ottobre 2021, in particolare sul versante delle importazioni.