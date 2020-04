Da San Marino la prima app per la fase due

Francesco Toscano via skype

In questi giorni in cui l'industria del turismo chiede orizzonti certi, agli albergatori arriva un'azienda sammarinese, la G-Professional, che ha inventato una guida digitale per creare una mappa dei luoghi a rischio, di come pulirli e igienizzarli Un'applicazione per la fornitura di protocolli di detergenza. E' made in San Marino l'app che aiuterà albergatori e ristoratori a igienizzare e disinfettare gli ambienti e gli spazi aperti al pubblico.

Uno strumento digitale che faciliterà la ripartenza del mondo economico, a cominciare dall’industria alberghiera e turistica, che proprio in questi giorni scalpita per riaprire, in un quadro normativo ancora incerto.

Nel video l'intervista a Francesco Toscano, responsabile commerciale G Professional