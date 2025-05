Dall'alta formazione tecnica alle imprese. Il seminario organizzato dalla Camera di Commercio

Nel video le interviste a Denis Cecchetti (direttore Generale Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio), Teodoro Lonfernini (segretario per l'Istruzione) e Rossano Fabbri (segretario per l'Industria)

I due binari su cui viaggia il dibattito sono il mondo della formazione post diploma e le competenze richieste dalle aziende. Le sfide del lavoro che cambia, al passo con le tecnologie, nel seminario organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio “L’alta formazione tecnica per supportare la competitività delle imprese sammarinesi. L’esperienza degli ITS – Istituti Tecnologici Superiori”.

Si guarda infatti a una collaborazione con l'Italia in un momento di confronto sul ruolo strategico della formazione tecnica per sostenere l’attrattività del sistema economico sammarinese. Tra gli obiettivi da raggiungere a breve per la Segretaria all'Istruzione c'è quello di rendere completo a 5 anni il percorso dell'Istituto tecnico-professionale del Titano. Secondo la Segreteria all'Industria serve più pratica a scuola, che si deve avvicinare di più al mondo del lavoro. In questo senso una collaborazione con l'Italia può arricchire il tessuto economico sammarinese.

