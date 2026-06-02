Dalla Repubblica di San Marino alla Croazia: Ceccaroli racconta la crescita di Banka Kovanica

La Croazia continua a consolidare la propria posizione tra le economie più dinamiche dell'Europa e Banka Kovanica, controllata dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, si conferma tra gli operatori che stanno beneficiando di questa fase positiva. A raccontarlo è il sammarinese Nicola Ceccaroli, Presidente del Consiglio di Gestione e Amministratore Delegato della banca, in una recente intervista pubblicata dalla rivista Relazioni Internazionali.

Nell'analisi proposta dal manager emerge il quadro di un sistema bancario particolarmente solido. "Le banche medie e piccole operano su nicchie specializzate, talora con indicatori di solidità e redditività superiori alla media, come dimostra il caso di Banca Kovanica", osserva Ceccaroli, sottolineando come l'istituto si sia distinto negli anni per risultati e capacità di presidiare segmenti specifici del mercato.

L'intervista dedica ampio spazio anche alle opportunità offerte agli investitori stranieri. Secondo Ceccaroli, il punto di forza della Croazia non risiede soltanto nell'appartenenza all'Unione Europea e all'Eurozona, ma soprattutto in un sistema articolato di sostegno agli investimenti. "La vera differenza competitiva della Croazia rispetto ad altri mercati dell'area risiede nell'articolato sistema di agevolazioni pubbliche al credito. Attraverso organismi come Hbor e Hamag-Bicro, le imprese possono accedere a finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche e contributi che rendono particolarmente attrattivo l'avvio di nuove attività o programmi di espansione".

In questo contesto opera Banka Kovanica, realtà entrata a far parte del gruppo Carisp nel 2007 e oggi presente sul territorio con una rete di filiali e servizi specializzati rivolti a famiglie e imprese. "La banca si colloca ai vertici del sistema per redditività del capitale nell'ultimo decennio", continua Ceccaroli, evidenziando un percorso di crescita che ha consentito all'istituto di ritagliarsi uno spazio rilevante nel panorama finanziario croato. Tra gli elementi distintivi indicati dal presidente vi è anche l'approccio diretto nei confronti della clientela: "Chi viene da noi incontra le persone che decideranno sul suo credito: tempi rapidi, soluzioni personalizzate".

Guardando al contesto generale, il giudizio espresso da Ceccaroli è particolarmente positivo: "La Croazia vive una fase di eccellente salute finanziaria", sostenuta da una crescita economica tra le più robuste del continente e da condizioni di finanziamento favorevoli.











