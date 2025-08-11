"Dalla terra alla tavola": al via il progetto che mette a sistema filiera agroalimentare e mondo della ristorazione

"San Marino è più di una meta, è un'esperienza”. Nel cuore vinicolo del Paese, la presentazione del progetto “Dalla terra alla tavola”, promosso in sinergia dalle Segreterie di Stato Territorio e Turismo, con l'intento di incentivare il dialogo tra tutte le realtà della filiera agroalimentare sammarinese e il mondo della ristorazione. Al centro i prodotti locali, a km zero, partendo dai vini, da rendere presenze fisse sulle tavole a beneficio dei visitatori che scelgono il Titano. Un plus per rafforzare l'identità culturale e gastronomica del Paese, nella logica del fare sistema e puntare sulla riconoscibilità. “Dobbiamo saper raccontare una storia accattivante” - osserva il Segretario Matteo Ciacci. "Quando si viaggia, si va in giro, una delle cose che rimane sempre impressa - fa notare - è che cosa si è mangiato. Nel nostro Paese si mangia benissimo, ma a nostro avviso c'è la necessità di definire una identità ancora più precisa ai nostri prodotti, che dalla Terra deve finire sulla tavola dei nostri ristoranti".

Logo dedicato all'iniziativa e set di bicchieri brandizzati per i ristoranti aderenti. Sostenere i nostri vini significa dare valore all'economia. E nel turismo, occhio all'aumento dei prezzi : “Noi facciamo attenzione ad andare controcorrente” - raccomanda il Segretario Federico Pedini Amati. "L'enogastronomia è turismo di fatto, - afferma - perché il visitatore quando viene a visitare i nostri luoghi storici, poi si reca necessariamente nei luoghi di ristoro. Il vino la fa da padrone, e ben venga questo connubio turismo-territorio".

La tradizione incontra la terra. Agricoltura e viticoltura in buono stato di salute – conferma la Dirigente Ugraa, Giuliana Barulli – e potenzialità ancora da esplorare”. "Abbiamo prodotti eccellenti davvero, - conferma - l'Ufficio in questo senso collabora con tutti i produttori per migliorare la qualità attraverso disciplinari di produzione, quindi viene controllata costantemente la qualità di tutti i prodotti. Il vino è un'eccellenza, ma come il vino ci sono tanti altri prodotti come l'olio che ha ricevuto anche di recente proprio un premio Slow Food per l'olio di alta qualità, e tutto il settore è in crescita. Ci sono dei giovani che si stanno avvicinando al settore, anche grazie a questi progetti che valorizzano il ruolo dell'agricoltura e grazie anche al ruolo del turismo rurale".

Chiaro il messaggio lanciato i ristoratori. "Credo che noi ristoratori - evidenzia Mario Liotta, Presidente Usot - dovremmo essere proprio gli ambasciatori di questo progetto per le eccellenze che ci sono a San Marino e per poterlo promuovere nella miglior maniera possibile. Credo che questo progetto debba essere inclusivo e ci dia la possibilità proprio di far vedere quali sono le nostre eccellenze".

“Un piccolo Stato, un grande vino”, a far da apripista e traino al progetto. Il salto di qualità a partire dagli anni '80 con i disciplinari di produzione, la ricerca e l'aumento delle specializzazioni. "I ristoratori e i sammarinesi sono sempre stati molto affezionati ai nostri prodotti. Questo progetto - ne è sicuro Lorenzo Canini, Presidente Consorzio Vini Tipici San Marino - aiuterà ancora di più le nuove attività o ancora chi non ci conosceva fino ad oggi, di provare i nostri prodotti e di farli assaggiare sia ai turisti che vengono a nostra Repubblica sia ai nostri concittadini".

La serata – evento ha visto la partecipazione anche dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi.