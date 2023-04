Dati banche, Presidente Bcsm: "Istituti più capitalizzati e forti, per il futuro ulteriore riduzione degli Npl" Tra gli altri obiettivi: aumentare la liquidità e migliorare ulteriormente capitalizzazione e redditività degli istituti

Parole di soddisfazione dalla presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti, per gli ultimi dati del settore bancario. Nel quarto trimestre 2022 la raccolta totale è aumentata di 207 milioni rispetto al trimestre precedente, per una cifra complessiva di 5,7 miliardi. Gli Npl valgono 336 milioni e, nonostante siano diminuiti di 73 milioni, restano la principale criticità. In parallelo, aumenta il patrimonio netto del comparto. "Si confermano i trend positivi degli ultimi due anni - commenta Tomasetti - soprattutto in termini di redditività del sistema. Ed è frutto di un gioco di squadra".

Dall'altra parte, tra i dati che saltano all'occhio, il calo della raccolta del risparmio per 21 milioni. In un primo momento si pensava a un effetto dell'inflazione, poi "verificando i numeri ci siamo accorti - spiega la Presidente di Bcsm - che i risparmiatori, con il rialzo dei tassi e dei redimenti delle obbligazioni, hanno trasformato il risparmio liquido in investimenti". Nel 2021 e nel 2022 "è riapparsa la redditività del sistema bancario - prosegue Tomasetti - così si è molto incrementato il capital solvency, quindi le banche sono più capitalizzate e più forti".

Nelle prossime ore la nomina del presidente di Bcsm in Consiglio, con la probabile riconferma di Tomasetti. L'Istituto guarda al futuro con una serie di strategie da attuare. A partire della riduzione degli Npl. "Già è stato fatto molto e le banche hanno lavorato bene" su questo fronte. ma "si farà di più". Tra gli altri obiettivi: aumentare la liquidità e migliorare ulteriormente capitalizzazione e redditività degli istituti.

Nel servizio l'intervista a Catia Tomasetti (presidente Banca Centrale San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: