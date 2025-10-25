BOLLETTINO DI STATISTICA Dati III trimestre 2025: ai “minimi storici” la disoccupazione in Repubblica Pubblicato il Bollettino di Statistica con i dati aggiornati al 30 settembre. Incoraggianti i numeri del mondo del lavoro. Titano prossimo alla totale occupazione

Disoccupazione ai minimi storici, a San Marino; che a quanto pare spicca nel contesto europeo. Dove secondo Eurostat la fragilità media del mercato del lavoro oscillerebbe fra l'11 e il 12 %, combinando disoccupazione vera e propria ad altri fenomeni come la sottoccupazione e la non immediata disponibilità a cercare un impiego. In Repubblica, invece – al 30 settembre -, il tasso di disoccupazione totale era del 4,41%; 733 persone: 45 in meno rispetto a 12 mesi prima, quando la percentuale era del 4,67. Solo 424, poi – stando al Bollettino di Statistica -, i disoccupati “in senso stretto”: quelli cioè pronti da subito ad entrare nel mondo del lavoro. In termini percentuali un quasi irrisorio 2,55%. Possibile conseguenza di un eventuale e fisiologico “mismatch” tra offerta e domanda.Che è soddisfatta in particolare dai frontalieri.

Di 512 unità, infatti, l'aumento nell'ultimo anno di lavoratori non residenti. Sono ora 8.680: 37,7% del totale, addirittura il 45%, nel settore privato. Che pure ha fatto registrare performance significative – in termini occupazionali – rispetto allo stesso periodo del 2024: 188 lavoratori in più nel comparto manifatturiero; 101 nei servizi di informazione e comunicazione, e così via. Complessivamente sfiorano quota 19.000 i dipendenti nel privato; con un incremento del 2,7%. Dell'1,6%, invece, nel Pubblico Allargato, che ha visto crescere di 65 unità i dipendenti. Infine il dato generale della forza lavoro, che include anche disoccupati e indipendenti. 25.304 persone; +2% rispetto al settembre 2024. A testimonianza di una realtà dinamica; e resiliente rispetto agli attuali fattori esogeni di instabilità, che hanno invece impattato su altri Paesi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: